ЗАЗ не будет выпускать кроссовер Odessa - “УкрАвто“

Корпорация "УкрАвто", которой принадлежит Запорожский автомобилестроительный завод, опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что ЗАЗ будет выпускать новый кроссовер ZAZ Odessa. Об этом в Facebook написала пресс-служба "УкрАвто".

"В Сети широко информируют о том, что Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), входящий в корпорацию "УкрАвто", якобы будет выпускать кроссовер совместно с китайским производителем FAW Group.

Официально заявляем, что не ведем переговоров с FAW Group и не планируем запускать производство совместно с этой компанией", - говорится в заявлении корпорации.

"УкрАвто" подчеркивает, что занимается производством моделей группы Renault и компании KIA.

Напомним, несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что Запорожский автомобилестроительный завод в конце 2022 года якобы начнет выпускать новый кроссовер "ЗАЗ Одесса".

Утверждалось, что его якобы построят на базе китайского паркетника Besturn T77, который с 2018 года выпускает FAW Group. Называлась даже примерная цена – около 550 тысяч гривен.

Ранее стало известно, что в Запорожье к 2025 году могут начать выпускать четыре совершенно новые модели.