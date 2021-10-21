С 21 октября МАУ ужесточит требования на внутренних рейсах

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» сообщает об ужесточении требований к пассажирам внутренних рейсов начиная с 21 октября. Об этом говорится в сообщении компании.

С 21 октября МАУ ужесточит требования на внутренних рейсах
Фото: mind.ua

Новые требования

Начиная с 21 октября 2021, все пассажиры внутренних региональных рейсов перед вылетом должны предъявить один из следующих документов:

  • Отрицательный результат ПЦР-теста, или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета;

  • Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;

  • Документ, подтверждающий получение одной дозы двойной вакцины;

  • Международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 одной дозой дводозной вакцины (желтые сертификаты) или одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами дводозной вакцины (зеленые сертификаты), которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования.

Следует заметить, что установленные правила распространяются также на трансферных пассажиров, которые планируют осуществить пересадку в Международном аэропорту «Борисполь».

Авиакомпания напоминает, что в случае отсутствия одного из вышеперечисленных документов, пассажир имеет возможность сдать экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2 непосредственно в аэропорту.

При планировании теста именно в аэропорту пассажирам важно предусмотреть дополнительный запас времени на тестирование, учитывая, что обычно приезжать в аэропорт перед вылетом необходимо минимум за 2:00 до отправления рейса.

Напомним

Новые правила карантина для транспорта вступают в силу в полночь 21 октября. Для проезда пассажир должен иметь при себе следующие документы:

  • проездной билет,
  • паспорт,
  • COVID-сертификат (альтернатива — отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа с момента получения) или тест на антиген).

Кроме пассажиров, COVID-документы должны быть и у водителей.

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