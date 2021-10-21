Подаренное Украине научно-исследовательское судно Belgica прибыло в Одессу

Путь из Зеебрюгге занял три недели.

Фото: facebook.com/uspa.gov.ua

Научно-исследовательское судно Belgica, подаренное Украине Бельгией, в четверг, 21 октября, прибыло в Одессу.

Об этом сообщила Администрация морских портов.

Путь в 8 600 км из Зеебрюгге в Одессу занял три недели.

Судно Belgica передали Украинскому научному центру экологии моря для проведения исследований в Черном и Азовском морях. Оно оборудовано пятью лабораториями (рыболовства, гидрологической, химической, биохимической и микробиологической).

Фото: facebook.com/uspa.gov.ua

Фото: facebook.com/uspa.gov.ua

Судно построили в 1984 году и 37 лет использовали для научных и практических исследований по освоению морского шельфа, в частности, при подготовке к строительству морских буровых платформ и ветроэлектростанций.

Украина получила судно Belgica в дар от Королевства Бельгии. 13 сентября на военно-морской базе в г. Зеебрюгге состоялась церемония передачи судна представителям УкрНЦЭМ.

УкрНЦЭМ - единственный субъект государственной системы экологического мониторинга Черного и Азовского морей. Ранее у него было два научно-исследовательских судна: "Владимир Паршин" и "Экоконтроль"

Напомним, что в начале октября в Украину прибыл ледокол "Джеймс Кларк Росс", приобретенный у Великобритании.