На вокзалах начали открывать пункты вакцинации и тестирования на COVID-19

Экспресс-тест перед посадкой в вагон будет стоить 350 гривен.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Компания "Укрзализныця" начала открывать на вокзалах пункты вакцинации и экспресс-тестирование на COVID-19. Это делается в связи с вступлением в силу новых правил перевозок во время карантина.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в четверг, 21 октября.

Пункты экспресс-тестирование пока работают на десяти железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава.

Пассажирам с билетами тест обойдется в 350 гривен. Агентом железной дороги в проведении экспресс-тестирование стала "Медицинская лаборатория CSD", которая предложила самую выгодную стоимость услуг.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Пункты бесплатной вакцинации начали работать на пяти железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса и Днепр.

Согласно постановлению Кабинет министров Украины №1236 с 21 октября 2021 года изменяются правила перевозок пассажиров во время карантина.

Теперь посадка в поезда дальнего следования возможна только при условии наличия у пассажиров сертификата о вакцинации (бумажного или в приложении "Действие"), или документа о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19 или отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на COVID -19, что должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

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