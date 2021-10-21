Сегодня 18 пассажиров не пустили в поезда из-за отсутствия ковид-сертификатов или тестов

Сегодня в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения по пассажирским перевозкам. Так, за первую половину суток 21 октября 18 пассажиров не пустили в поезда из-за отсутствия у них необходимых документов: сертификата о вакцинации, документа о получении хотя бы одной дозы вакцины или отрицательного теста на COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В частности, в поезд № 18 Ужгород - Харьков из-за отсутствия необходимых документов не были допущены пять пассажиров, № 81 Ужгород - Харьков - один пассажир, № 252 Николаев - Харьков - три пассажира, № 150 Ворохта - Полтава - два пассажира и № 45 Лисичанск - Ужгород - один пассажир, а № 724 Киев - Харьков - шесть пассажиров.

Дважды к поездам вызывались представители Национальной полиции.

"АО "Укрзализныця" призывает всех пассажиров неуклонно соблюдать новые правила проезда транспортом, которые утвердил Кабинет Министров Украины постановлением №1236. Напомним, что кроме билета и документа, удостоверяющего личность, для проезда поездами дальнего следования пассажиры должны иметь: сертификат о вакцинации (бумажный или в приложении «Дия»), или документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19, или отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, которые должны быть сделаны не ранее, чем за 72 часа до посадки в поезд" , - отметили в УЗ.

В случае отсутствия указанных документов, пассажиры могут сделать экспресс-тест на 10 железнодорожных вокзалах: Киев , Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская).

Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут сделать это медицинское исследование за 350 грн. А также в пунктах вакцинации, работающих на вокзалах.

В дальнейшем УЗ планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут функционировать пункты вакцинации и тестирования.

Напомним, 11 октября Кабинет Министров ужесточил правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности. Как у водителей, так и у пассажиров будут требовать наличие документов, подтверждающих их COVID-безопасность.

Сегодня, 21 октября, новые правила межрегиональных перевозок вступили в силу. Также сегодня на вокзалах начали открывать пункты вакцинации и тестирования на COVID-19.