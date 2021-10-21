Дорого и штрафы: Евробляхеры начали сжигать свои автомобили

В Украине владелец автомобиля Opel на иностранной регистрации сжег его от отчаянья. У него не было денег, чтобы растаможить автомобиль и чтобы вывезти его из Украины, сообщила общественная организация "АвтоЕвроСила".

В сообщении говорится, что даже во время льготного периода растаможка такого старого Опеля с двигателем стандарта Евро-2 стоит в три раза дороже, чем его собственная цена. Сам автомобиль стоит 500 долларов, а растаможка, брокер, сертификация, документы – 1500 долларов.

Если же владелец такой евробляхи попытается вывезти ее из Украины, то таможня его оштрафует на 170 000 гривен (хотя ранее утверждалось, что за выезд из Украины нужно будет заплатить только 8 500 гривен).

При этом после 10 ноября 2021 года, когда закончится льготный период растаможки, правоохранители начнут активно бороться с евробляхами, которые находятся в Украине с нарушением срока ввоза. Их владельцам будет грозить штраф в 170 000 гривен.

В результате владелец этого Опеля решил, что проще его сжечь, что он, собственно, и сделал от отчаянья.

Напомним, ранее стало известно, что около 150 тысяч украинцев не могут во время льготного периода растаможить свои автомобили на иностранной регистрации.