Когда водители могут воспользоваться европротоколом

В Украине каждый год происходят десятки тысяч ДТП. Многие из них небольшие, участникам которых лучше не вызывать полицию, так как это приведет не только к потере времени, но может даже дело дойти до суда. Патрульная полиция Киевской области напомнила, что водители могут воспользоваться в некоторых случаях европротоколом…

Когда водители могут воспользоваться европротоколом

В частности, такой способ урегулирования последствий ДТП возможен, если никто не погиб и не получил травмы. Кстати, за последний год в Украине стало меньше смертельных дорожных аварий и аварий с травмированными. Снижение произошло благодаря использованию камер автофиксации нарушений ПДД.

Также такой способ урегулирования последствий ДТП возможен, если не нанесен ущерб третьим лицам.

Обязательное условие – наличие у участников ДТП действительного полиса ОСАГО.

Кроме того, между участниками дорожной аварии должно быть достигнуто соглашение относительно всех обстоятельств происшествия.

Европротоколом нельзя воспользоваться, если хотя бы один из участников ДТП находится в состоянии алкогольного опьянения. Управление автомобилем пьяным водителем считается отягчающим обстоятельством. Поэтому за пьяное вождение предусмотрено более строгое наказание.

Напомним, в I полугодии 2021 года в Украине произошло 86 459 ДТП. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2020 года.


Максимов Віталій, Тудей

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