ТОП-5 самых доступных новых дизельных автомобилей в Украине

У автомобилей с дизельными двигателями есть одно главное преимущество перед моделями с бензиновыми моторами – они меньше расходуют топлива. Поэтому в Украине дизельные машины пользуются такой большой популярностью. Эксперты назвали пять самых доступных новых дизельных автомобилей в Украине.

ТОП-5 самых доступных новых дизельных автомобилей в Украине

На первом месте в этом рейтинге Renault Logan. Его цена – 388 900 гривен. Под капотом находится 1,5 л дизельный двигатель мощностью 90 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

На втором месте Renault Sandero StepWay, который стоит в базовой комплектации от 408 гривен. Он оснащается 1,5 л дизельным двигателем мощностью 90 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механикой.

На третьем месте итальянский универсал Fiat Qubo, который стоит от 417 000 гривен. Он оснащается 1,3 л турбодизельным двигателем мощностью 73 л.с. и 190 Нм крутящего момента.

На четвертом месте Peugeot 301 с 1,6 л дизельным мотором мощностью 92 л.с., который работает вместе с механикой. В базовой комплектации он стоит 459 700 гривен.

На пятом месте Renault Express, который в базовой комплектации стоит 478 000 гривен. Он оснащается 1,5 л дизельным двигателем мощностью 95 л.с. Коробка передач – 6-ступенчатая механическая.

Напомним, ранее эксперты составили рейтинг самых надежных дизельных двигателей в мире.


Максимов Віталій, Тудей

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