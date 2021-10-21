На Львовщине расширили и отремонтировали дорогу к КПП «Грушев - Будомеж»

Во Львовской области по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» массово ремонтируют пограничную инфраструктуру. Последний завершенный проект - дорога к пункту пропуска «Грушев - Будомеж» на украинско-польской границе, сообщает Служба автомобильных дорог во Львовской области.

«Мы уже второй год подряд работаем над развитием приграничных дорог. В частности, в 2020 году заработали кредитные и грантовые программы от Европейского Союза, «простаивавшие» несколько лет подряд. Нам удалось полностью отремонтировать дороги Мостыська - Краковец и Яворов - Грушев, а также расширить часть дороги Грушев - Немиров», - рассказал руководитель Службы Олег Береза.

В автодоре показали, как выглядит дорога Т-14-03 Грушев - Немиров на подъезде к КПП «Грушев - Будомеж» до и после «Большой стройки».

3 км дороги, ведущие к пункту пропуска, не только отремонтировали, но и расширили, добавив новую полосу в направлении КПП. Это позволит разгрузить движение транспорта на подъезде к границе.

В ходе ремонта усилили основу и положили два слоя асфальтобетонного покрытия, заменили системы водоотведения и освещения, сделали новые бордюры. Стоимость работ составила 35 млн гривен.

Как сообщалось, по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» в течение 2021-2022 годов обновят 600 км приграничных дорог.