Land Rover показал свой новый внедорожник

Land Rover показал изображение-тизер внедорожника Land Rover Range Rover нового, пятого, поколения. Его официальная премьера состоится через несколько дней.

Land Rover показал свой новый внедорожник

Range Rover четвертого поколения выпускают с 2012 года, так что выпуск его нового поколения уже назрел.

Судя по тизерам и по шпионским фотографиям, которые ранее появились в Сети, новый Range Rover получит эволюционный дизайн. Традиционный дизайн этого внедорожника сохранится, но будут несколько современных дизайнерских решений.

Новый Range Rover построен на новой платформе MLA. То есть это совершенно другой автомобиль, чем модель четвертого поколения. У него будет стандартная версия и версия с удлиненной колесной базой. В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные силовые агрегаты. По слухам, покупателям также предложат полноценную гибридную версию.

Land Rover показал свой новый внедорожник

Переход на новую платформу позволит сделать салон этого внедорожника более просторным, чем раньше.

Этот внедорожник получит новейшую информационно-развлекательную систему Pivi Pro, а также несколько других передовых систем и новое оборудование.

Продажи Land Rover Range Rover начнутся в первых месяцах 2022 года. Конкурентов у него прибавится за счет BMW X7, Maybach GLS, Aston Martin DBX, и даже Jeep Grand Wagoneer, которые уже появились в продаже.

Напомним, ранее эксперты составили ТОП-5 лучших внедорожников для бездорожья.


Максимов Віталій, Тудей

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