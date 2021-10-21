Українець побудував кабріолет зі старих холодильників: що з цього вийшло

Український пенсіонер із Ніжина з купи мотлоху зібрав кабріолет і катає дружину.

Про це ідеться у сюжеті ТСН, інформує видання «Конкурент» .

Замість фар у автівки – кімнатні світильники, а капот створений із каркасу старого холодильника. Такий транспортний засіб власноруч створив 70-річний конструктор-самоук Микола Тараканов. Загалом на автомобіль він витратив 15 тисяч доларів, і працював над ним чотири роки.

Кабріолет зветься «Валентина» – на честь дружини пенсіонера, з якою він у шлюбі майже півстоліття. Жінка каже, що їй це дуже приємно, і їздить новеньким кабріолетом у справах.

Це вже шосте саморобне авто чоловіка. На 100 кілометрів автомобіль використовує 15 літрів палива.

«Мою машину не вкрадуть – вона нікому не потрібна. Агрегатори старі, кузов нетиповий, на запчастини не піде. А якщо покататися – то хай катаються», – каже чоловік.

У гаражі пана Миколи вже стоїть каркас сьомого авто. Майбутня саморобна автівка буде спортивною.