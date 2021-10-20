Новый прототип электрического пикапа Tesla Cybertruck оснащён боковыми зеркалами

Поскольку массовое производство пикапов Cybertruck компания Tesla начнёт на предприятии в Техасе, которое ещё не достроено, только в 2023 году, то и частыми появлениями на публике это необычное транспортное средство до сих пор не радовало. Зато недавно замеченный на испытаниях прототип впервые продемонстрировал наличие боковых зеркал. Ранее считалось, что они будут заменены камерами.

Источник изображения: Facebook, Tesla Cybertruck

Строго говоря, сама идея заменить зеркала камерами, обращёнными против хода, далеко не нова. Lexus и Audi даже добились права устанавливать их на серийные автомобили в тех странах, где это разрешено законом. США к таковым пока не относится, и требование к наличию боковых зеркал, по всей видимости, Tesla никак обойти не рассчитывает, поэтому мелькнувший на новом видео экземпляр пикапа Cybertruck продемонстрировал наличие боковых зеркал.

Как отмечает Electrek, любительская видеосъёмка была сделана в центральной части Калифорнии на территории одного из аэропортов. Электромобиль осуществлял развороты, словно репетируя данный вид манёвра. Нельзя исключать, что и подруливающие задние колёса, о возможности появления которых в серийной версии упоминал ранее Илон Маск (Elon Musk), на данном экземпляре уже имеются. Под определённым ракурсом на кузове пикапа можно отчётливо разглядеть тень от боковых зеркал. Такое конструктивное изменение явно указывает на то, что машина становится ближе к моменту серийного производства — первые товарные экземпляры должны сойти с конвейера в Техасе в конце следующего года.



