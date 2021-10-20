В США пройдёт гонка автономных авто, управляемых ПО с открытым исходным кодом

Стало известно, что 23 октября в американском городе Индианаполис пройдут гонки Indy Autonomous Challenge (IAC), в которых примут участие 10 команд из 21 университета. В рамках этого мероприятия с призовым фондом в $1 млн на автодроме Indianapolis Motor Speedway будут соревноваться автономные машины, работающие на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Изображение: IAC

Согласно имеющимся данным, все машины, которые будут участвовать в IAC, используют программную платформу Robotic Operating System 2 (ROC 2) и универсальное программное обеспечение для автономных транспортных средств Autoware. Оба продукта с открытым исходным кодом развиваются специалистами Open Robotics и других компаний.

Согласно имеющимся данным, главная цель IAC заключается в продвижении технологий, которые способны ускорить коммерциализацию полностью автономных транспортных средств и развёртывание передовых систем помощи водителю (ADAS). Основным спонсором мероприятия стал находящийся в Индианаполисе благотворительный фонд Lilly Endowment Inc. Одним из главных факторов, благодаря которым гонка IAC стала возможной, является архитектура с открытым исходным кодом, на основе которой студенты университетов в относительно короткие сроки сумели разработать собственные концепции автономного управления для гоночных автомобилей.

«Что действительно радует в IAC больше высокоскоростных автономных автомобилей — это перспектива того, что целое поколение инженеров будет изучать и использовать ROS. Передовые технологии не возникают в вакууме. Студентам нужен общий язык и набор инструментов для эффективной совместной работы. Когда всё сделано правильно, технология с открытым исходным кодом способствует развитию, и достижения этого года, вероятно, станут частью будущих соревнований и, возможно, серийных автомобилей», — считает представитель Open Robotics Кэтрин Скотт (Katherine Scott).

Что касается предстоящей гонки, то в ней будут участвовать автомобили Dallara AV-21, дооснащённые соответствующим аппаратным и программным обеспечением. Участники соревнований наделят свои авто индивидуальными комплектами датчиков и используют собственное ПО . Чем же закончится гонка автономных машин IAC, станет известно уже в субботу.



