Стал известен размер возможного налога за утилизацию б/у автомобиля

В Украине утилизационный сбор для б/у автомобилей, который предлагает ввести глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный, составит от 3 до 6 тысяч гривен, сообщает Obozrevatel.

Предполагается, что из-за утилизационного сбора украинцы реже станут покупать слишком старые автомобили.

По словам Малеваного, сейчас только 5% украинцев отдают свои машины в утилизацию. Например, в 2020 году в Украине утилизировали 13 тысяч автомобилей. Остальные машины загрязняют окружающую среду на свалках и во дворах.

Если автомобиль не утилизирован должным образом, то его владельца (бывшего владельца) предлагают штрафовать на крупную сумму.

Кроме того, экологи предлагают доплачивать украинцам при покупке нового автомобиля после утилизации старого, которая проведена надлежащим образом. Правда, сколько именно хотят доплачивать – пока еще не известно.

Пока идея введения утилизационного сбора для б/у автомобилей только высказана. Она не получила еще никакого реального воплощения. Однако, мы не удивимся, если через некоторое время в нашей стране действительно появится такой налог.

Напомним, с 1 октября украинских водителей ждет новый штраф.