ТОП-5 автомобилей, которые быстро гниют

Со временем коррозия появляется на любом автомобиле. Правда, у одних моделей это может произойти гораздо раньше, чем у других. Эксперты DriveNN назвали пять автомобилей, которые быстрее всего ржавеют.

ТОП-5 автомобилей, которые быстро гниют

Лидером этого антирейтинга стал УАЗ "Патриот". Уже вскоре после начала эксплуатации у него появляется коррозия. Например, на колесных арках. Также подвержены коррозии низ дверей, пороги и др.

Второе место в этом антирейтинге занял китайский кроссовер Lifan X60. У обычного автомобиля вначале ржавеют кромки колесных арок, крыльев, низ дверей, сколы на капоте, иногда - сколы на рамке лобового стекла. У Х60 почему-то кромка стекла не ржавеет. Зато все остальное ржавеет очень быстро.

Третье место у бюджетного седана Lada Granta. Сейчас это самый недорогой новый автомобиль в нашей стране. Вот только с антикоррозийной защитой у него плохо. Самое слабое место - непрокрашенные элементы под капотом и со стороны днища. Пороги и нижняя часть дверей ржавеют через 2-3 года.

Также в этот антирейтинг попал бюджетный кроссовер Renault Duster, котрый в Украине пользуется хорошим спросом. У него первая ржавчина обычно появляется там, где планка на двери багажника контактирует с краской.

На пятом месте китайский кроссовер Geely Emgrand X7. Если вы планируете его купить, то тщательно после покупке сделайте ему антикоррозийную защиту лонжеронов, днища, внутренних полостей.

Напомним, ранее эксперты рассказали, чем обработать кузов автомобиля от коррозии.


Максимов Віталій, Тудей

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