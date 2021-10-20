На парковке в Киеве сгорели пять автомобилей

Фото: informator.ua

На парковке одного из домов в Киеве утром в среду сгорели пять автомобилей.

Пресс-служба столичного управления ГСЧС сообщила, что информация о происшествии поступила спасателям в 4:46 утра. Они установили, что пожар начался во дворе дома на улице Ломоносова.

Полностью сгорел автомобиль Porsche Macan, с которого начался пожар. Частично сгорели соседние Nissan X-Trail, Daewoo Lanos, Hyundai Santa Fe, Volkswagen Polo, а еще одна машина - Fiаt 500 - получила незначительные повреждения.

В 5:21 пожар был потушен.

Фото: informator.ua