На парковке в Киеве сгорели пять автомобилей
Пожар начался с автомобиля Porsche Macan.
На парковке одного из домов в Киеве утром в среду сгорели пять автомобилей.
Пресс-служба столичного управления ГСЧС сообщила, что информация о происшествии поступила спасателям в 4:46 утра. Они установили, что пожар начался во дворе дома на улице Ломоносова.
Полностью сгорел автомобиль Porsche Macan, с которого начался пожар. Частично сгорели соседние Nissan X-Trail, Daewoo Lanos, Hyundai Santa Fe, Volkswagen Polo, а еще одна машина - Fiаt 500 - получила незначительные повреждения.
В 5:21 пожар был потушен.
Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами. Напомним, что месяц назад в Крюковщине под Киевом на парковке ЖК Paradise Avenue также сгорели пять машин. За несколько дней до этого в Харькове на стоянке сгорели шесть автомобилей.