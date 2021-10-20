На парковке в Киеве сгорели пять автомобилей

Пожар начался с автомобиля Porsche Macan.

Фото: informator.ua

На парковке одного из домов в Киеве утром в среду сгорели пять автомобилей.

Пресс-служба столичного управления ГСЧС сообщила, что информация о происшествии поступила спасателям в 4:46 утра. Они установили, что пожар начался во дворе дома на улице Ломоносова.

Полностью сгорел автомобиль Porsche Macan, с которого начался пожар. Частично сгорели соседние Nissan X-Trail, Daewoo Lanos, Hyundai Santa Fe, Volkswagen Polo, а еще одна машина - Fiаt 500 - получила незначительные повреждения.

В 5:21 пожар был потушен.

Фото: informator.ua

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами. Напомним, что месяц назад в Крюковщине под Киевом на парковке ЖК Paradise Avenue также сгорели пять машин. За несколько дней до этого в Харькове на стоянке сгорели шесть автомобилей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Ровно нетрезвые братья-близнецы пытались угнать маршрутку с пассажирамиВ Ровно нетрезвые братья-близнецы пытались угнать маршрутку с пассажирами
Ford представил обновленный Ford FocusFord представил обновленный Ford Focus
На границе Украины образовались очереди из евробляхНа границе Украины образовались очереди из евроблях
Tesla перенесла выпуск Cybertruck на 2023 год и убрала упоминания пикапа со своего сайтаTesla перенесла выпуск Cybertruck на 2023 год и убрала упоминания пикапа со своего сайта
На Львовщине в ДТП с участием легковушки и военного грузовика погибли супругиНа Львовщине в ДТП с участием легковушки и военного грузовика погибли супруги
Блок рекламы


Похожие новости
КГГА анонсировала подорожание проезда в КиевеКГГА анонсировала подорожание проезда в Киеве
Bosch China: дефицит чипов для автомобилей может сохраниться до конца 2022 годаBosch China: дефицит чипов для автомобилей может сохраниться до конца 2022 года
В Киеве пьяный водитель сбил двух пешеходов: один умер, пострадал сценарист СуспильногоВ Киеве пьяный водитель сбил двух пешеходов: один умер, пострадал сценарист Суспильного
Обнародован обновленный проект строительства Подольского моста в КиевеОбнародован обновленный проект строительства Подольского моста в Киеве
“Укрпочта“ распродает 1600 б/у автомобилей – подробности“Укрпочта“ распродает 1600 б/у автомобилей – подробности
Украина возобновила железнодорожное сообщение с пятью странами ЕСУкраина возобновила железнодорожное сообщение с пятью странами ЕС
В Сумах произошел пожар на стоянке, где было 50 автомобилей
ЗАЗ и Еврокар увеличили производство автомобилейЗАЗ и Еврокар увеличили производство автомобилей
"Укрзализныця" собралась за пять лет купить тысячу пассажирских вагонов"Укрзализныця" собралась за пять лет купить тысячу пассажирских вагонов
Киевских инспекторов по парковке будут охранять, потому что их бьют водителиКиевских инспекторов по парковке будут охранять, потому что их бьют водители
Последние новости
Подгружаем последние новости