На трассе Киев-Одесса столкнулись два грузовых и три легковых автомобиля, три человека погибли
На 313 километре автодороги ограничено движение транспорта.
На 313 километре автодороги Киев-Одесса из-за масштабного дорожно-транспортного происшествия ограничено движение транспорта.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Недалеко от поселка Любашевка около 5:00 утра произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. Погибли три человека. Также есть пострадавшие, им оказывается помощь.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Полиция просит водителей быть осторожными, воздержаться от поездок в указанном направлении или использовать альтернативный путь. Сейчас объезд в сторону Одессы осуществляется по Старокиевской трассе.
Напомним, ранее на Львовщине в ДТП с участием легкового автомобиля и военного грузовика погибла супружеская пара.