На трассе Киев-Одесса столкнулись два грузовых и три легковых автомобиля, три человека погибли

На 313 километре автодороги ограничено движение транспорта.

На 313 километре автодороги Киев-Одесса из-за масштабного дорожно-транспортного происшествия ограничено движение транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

Недалеко от поселка Любашевка около 5:00 утра произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. Погибли три человека. Также есть пострадавшие, им оказывается помощь.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Полиция просит водителей быть осторожными, воздержаться от поездок в указанном направлении или использовать альтернативный путь. Сейчас объезд в сторону Одессы осуществляется по Старокиевской трассе.

Напомним, ранее на Львовщине в ДТП с участием легкового автомобиля и военного грузовика погибла супружеская пара.

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