КГГА анонсировала подорожание проезда в Киеве

Сейчас власти ожидают предложения от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования тарифа.

КГГА анонсировала подорожание проезда в Киеве
Фото: Макс Требухов

В Киеве готовятся к повышению тарифов на проезд в коммунальном общественном транспорте. На этот непопулярный шаг власть вынуждена пойти ради сохранения стабильной работы коммунальных предприятий-перевозчиков.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба администрации.

"Сегодня, в условиях повышения тарифов на энергоносители, оставить стоимость проезда на существующем уровне означает: загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий. Именно поэтому мы вынуждены начать процедуру по повышению тарифа. Сейчас мы ожидаем предложения от коммунальных предприятий по экономическому обоснованию тарифа. После этого будет сформирована обоснованная стоимость проезда, и мы подадим предложение на обсуждение общественности", - пояснил Николай Поворозник.

По его словам, еще летом во многих крупных городах Украины выросла стоимость проезда в общественном транспорте. В частности, подорожал проезд во Львове, Полтаве, Николаеве, Запорожье и других городах.

"Мы как можно дольше отсрочивали момент повышения стоимости проезда. Сегодня же, когда город принял меры, чтобы не повышать тариф на теплоноситель для населения, а компенсировать разницу за счет местного бюджета, увеличивать финансирование на и так дотационный общественный транспорт просто невозможно", - подчеркнул Николай Поворозник.

Он отдельно отметил, что власть сохраняет все льготы на проезд для киевлян.

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