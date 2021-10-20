В Украине за рулём автомобиля остановили кандидата на премию Дарвина

Под Киевом полицейский остановил водителя за нарушение ПДД. Они разговорились, и тот предложил угостить «наркотой» в бардачке, чтобы расслабиться и пережить суточную смену.

Об этом сообщает коллега полицейского в соцсетях, передаёт «Апостроф».

По его словам, старший лейтенант полиции Сергей Пономаренко оправился на суточное дежурство в Белой церкви.

«Экипаж остановил невменяемого водителя. Веществам (водителю — ред.) не понравилось, что их могут оформить со штрафом на семнадцать тысяч и лишением на год. Вещества решили пожаловаться на «незаконнi дії працівників поліції», — пишет коллега.

Полицейскому Сергею хотелось спать, и он спросил:

— Слушай, вот ты такой активный, бодрый. А я хочу спать и в отпуск. Вот бы мне как тебе … посоветуй, что употреблять надо чтобы так активничать?

— Соли!

— Ага, спасибо за совет, только где ж я их ночью искать буду …

— У меня! Есть! В бардачке! В колбе! Я с запасом взял! Угощайся!

К документам о нарушении ПДД добавили «хранение наркотических веществ».

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