Сколько в Украине стоит перерегистрация автомобиля

На сайте Главного сервисного центра МВД в Кабинете водителя появилась новая функция, позволяющая узнать стоимость перерегистрации автомобиля. Функционал удобный и очень простой.

Сколько в Украине стоит перерегистрация автомобиля

Онлайн-калькулятор предлагает водителю выбрать ТС по его конструкции (легковой, грузовой, автобус, мотоцикл, мопед, прицеп). Потом нужно указать, где произведено ТС – отечественное, СНГ или иностранное.

После этого нужно указать среднерыночную или оценочную стоимость ТС в гривнах, и система быстро покажет, сколько будет стоить его перерегистрация.

Правда, нужно учесть, что стоимость будет приблизительной. Почему? Потому, что не учитывается банковская комиссия (в случае наличных расчетов). Кроме того, придется оплатить услуги экспертов, которые проверяют номерные агрегаты.

В целом же стоимость перерегистрации легкового автомобиля в Украине не очень высока. Обычно она составляет от 600 до 1,5 тыс гривен.

Напомним, что ранее Кабинет Министров внес серьезные изменения в правила обучения будущих водителей в автошколах. Так, например, им разрешили дистанционно готовиться к сдаче экзамена по ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

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