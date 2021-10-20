В Украине цена дизельного топлива подскочила до рекордной отметки

В Украине стоимость дизельного топлива в мелком опте увеличилась на 4,2 копеек за литр. Эксперты говорят, что это максимальный показатель за последние три года.

В Украине цена дизельного топлива подскочила до рекордной отметки

В частности, в мелком опте сейчас стоимость дизельного топлива составляет уже 28,40 гривен за литр. В последний раз такую рекордно высокую цену ДТ в Украине фиксировали в конце 2018 года.

Чем объясняется такой скачок цен? Эксперты считают, что главная причина заключается в росте европейских котировок. Сейчас они составляют 746 долларов за тонну. То есть фактически всего за три дня европейские котировки увеличились сразу на 23-24 доллара. Поэтому не удивительно, что в Украине начал дорожать опт, причем не только крупный, но и мелкий.

Ранее некоторые эксперты предположили, что Украину с 16 октября 2021 года ждет дефицит дизельного топлива, так как в новом Техническом регламенте светлых нефтепродуктов допущены ошибки. Дефицита пока нет, но цены увеличиваются.

Напомним, в мае текущего года в Украине ввели государственное регулирование стоимости бензина и дизельного топлива, чтобы стабилизировать цены. Государство три раза в месяц устанавливает цену на топливо, от которой операторы могут делать свою зафиксированную надбавку.

Госрегулирование будет действовать до конца карантина, введенного в Украине из-за пандемии коронавируса.


Максимов Віталій, Тудей

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