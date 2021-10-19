В Техасе разбился самолет с пассажирами, более 20 человек выжили

Всем пассажирам и членам экипажа удалось безопасно покинуть самолет, двое из них при этом получили легкие травмы.

В Техасе разбился самолет с пассажирами, более 20 человек выжили
Скріншот
Фото: CNN

На территории американского штата Техас (округ Уоллер) упал пассажирский самолет, на борту которого находились более 20 человек. Всем пассажирам и членам экипажа удалось самостоятельно покинуть самолет.

Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в аэропорту Хьюстона во вторник утром. Самолет McDonnell Douglas MD-87, направлявшийся в Бостон, во время взлета не набрал высоту, ударился в ограждение, выкатился на поле возле аэропорта и загорелся.

Всем пассажирам и членам экипажа удалось безопасно покинуть самолет, двое из них при этом получили легкие травмы. По данным чиновников, на борту находилось более 20 человек - 18 пассажиров, два пилота и сопровождающий персонал. Сообщалось также, что в самолете было 22 человека. Самому младшему пассажиру было 10 лет.

Напомним, 10 октября в РоSSии в результате аварии двухмоторного самолета L-410 с парашютистами погибли минимум 19 человек.

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