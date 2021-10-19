В Техасе разбился самолет с пассажирами, более 20 человек выжили

Всем пассажирам и членам экипажа удалось безопасно покинуть самолет, двое из них при этом получили легкие травмы.

На территории американского штата Техас (округ Уоллер) упал пассажирский самолет, на борту которого находились более 20 человек. Всем пассажирам и членам экипажа удалось самостоятельно покинуть самолет.

Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в аэропорту Хьюстона во вторник утром. Самолет McDonnell Douglas MD-87, направлявшийся в Бостон, во время взлета не набрал высоту, ударился в ограждение, выкатился на поле возле аэропорта и загорелся.

Всем пассажирам и членам экипажа удалось безопасно покинуть самолет, двое из них при этом получили легкие травмы. По данным чиновников, на борту находилось более 20 человек - 18 пассажиров, два пилота и сопровождающий персонал. Сообщалось также, что в самолете было 22 человека. Самому младшему пассажиру было 10 лет.

Напомним, 10 октября в РоSSии в результате аварии двухмоторного самолета L-410 с парашютистами погибли минимум 19 человек.