В Украине с 21 октября вступают в силу новые правила межрегиональных перевозок

Новые правила предусматривают возможность поездки между регионами только для лиц, имеющих COVID-сертификат или справку о вакцинации.

С 21 октября вступают в силу новые правила межрегиональных перевозок, введенные из-за ситуации с распространением коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Новые правила предусматривают возможность поездки между регионами только для лиц, имеющих COVID-сертификат или справку о вакцинации.

"Для поездок между областями можно показать цифровой сертификат в приложении "Дия". Подходит как "желтый" внутренний COVID-сертификат (о получении первой дозы), так и "зеленый" внутренний COVID-сертификат (о получении полного курса вакцинации)", - говорится в сообщении.

По информации МОЗ, COVID-сертификат на основании выздоровления хотя и предусмотрен в приложении "Дия", но сейчас находится на этапе тестирования.

"Получение бумажной справки (о том, что человек переболел COVID-19 - ред.) пока не предусмотрено. Граждане смогут использовать такой COVID-сертификат в "Дии", когда он станет доступным", - говорится в сообщении.

В МОЗ также уточнили, что пока не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19.

"Лиц, которые действительно имеют абсолютные противопоказания к прививке, в Украине меньше 1%. Речь идет о тяжелой аллергической реакции на первую дозу вакцины (анафилактический шок) или гиперчувствительности к компонентам вакцины. Постановление №1236 не предусматривает, что граждане могут предъявлять во время межрегиональных поездок документ о противопоказаниях к вакцинации", - отметили в министерстве.

Там также уточнили, что граждане могут сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 и использовать его в поездках между регионами.

"Бумажную справку о получении первой дозы вакцины против COVID-19 может выдать врач, который проводил прививки. Речь идет о форме 063-О. Ее также можно использовать для поездок межрегиональным транспортом", - добавили в МОЗ.

Напомним, 11 октября Кабинет Министров ужесточил правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности. Как у водителей, так и у пассажиров будут требовать наличие документов, подтверждающих их COVID-безопасность.