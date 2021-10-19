Введение обязательного техосмотра: какие машины его не пройдут

В Украине в 2022 году планируют ввести обязательный техосмотр легковых автомобилей, который отменили в 2011 году. В его регламенте появятся новые требования, поэтому некоторые автомобили его пройти не смогут…

Введение обязательного техосмотра: какие машины его не пройдут

Так, законопроект об обязательном техосмотре предлагает ввести проверки технического состояния автомобилей на стационарных пунктах и прямо на дороге. Придорожные проверки будут составлять не меньше 5% от общего числа зарегистрированных машин.

Автомобиль должны будут проверять через четыре года после регистрации, а потом каждые два года. Техосмотр обязаны будут проходить независимо от даты первой регистрации новые владельцы машин в течение 10 дней после перерегистрации на свое имя, после ДТП (если были повреждены элементы, влияющие на безопасность), а также в случае выявления сильных неполадок на дороге.

Для того, чтобы избежать коррупции, предлагается техосмотр фиксировать с помощью фото и видео. Результаты ОТК должны будут храниться в общегосударственной базе данных. Всего же предусматривается несколько уровней контроля. За управление автомобилем, который не прошел техосмотр, предлагается ввести большой штраф.

Введение обязательного техосмотра: какие машины его не пройдут

Эксперты считают, что техосмотр могут не пройти машины после серьезных дорожных аварий, машины с измененной конструкцией и старше 15 лет, а также растаможенные евробляхи.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко заявил, что после введения техосмотра у автомобилей, скорее всего, не будет скандальноизвестных наклеек о его прохождении. Контроль будет осуществляться при помощи современных методов.


Максимов Віталій, Тудей

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