Введение обязательного техосмотра: какие машины его не пройдут

В Украине в 2022 году планируют ввести обязательный техосмотр легковых автомобилей, который отменили в 2011 году. В его регламенте появятся новые требования, поэтому некоторые автомобили его пройти не смогут…

Так, законопроект об обязательном техосмотре предлагает ввести проверки технического состояния автомобилей на стационарных пунктах и прямо на дороге. Придорожные проверки будут составлять не меньше 5% от общего числа зарегистрированных машин.

Автомобиль должны будут проверять через четыре года после регистрации, а потом каждые два года. Техосмотр обязаны будут проходить независимо от даты первой регистрации новые владельцы машин в течение 10 дней после перерегистрации на свое имя, после ДТП (если были повреждены элементы, влияющие на безопасность), а также в случае выявления сильных неполадок на дороге.

Для того, чтобы избежать коррупции, предлагается техосмотр фиксировать с помощью фото и видео. Результаты ОТК должны будут храниться в общегосударственной базе данных. Всего же предусматривается несколько уровней контроля. За управление автомобилем, который не прошел техосмотр, предлагается ввести большой штраф.

Эксперты считают, что техосмотр могут не пройти машины после серьезных дорожных аварий, машины с измененной конструкцией и старше 15 лет, а также растаможенные евробляхи.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко заявил, что после введения техосмотра у автомобилей, скорее всего, не будет скандальноизвестных наклеек о его прохождении. Контроль будет осуществляться при помощи современных методов.