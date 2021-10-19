На Львовщине в ДТП с участием легковушки и военного грузовика погибли супруги

На Львовщине в результате столкновения военного грузовика и легковушки погибли супруги.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на трассе "Львов - Тернополь" вблизи села Митулин Золочевского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Фольксваген Кадди", 61-летний житель Золочевского района, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком «Урал» под управлением 41-летнего жителя города Городок.

В результате ДТП водитель "Кадди" и его пассажирка, 60-летняя местная жительница, получили телесные повреждения, от которых погибли на месте.

Фото: lv.npu.gov.ua

Полицейские открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, 17 октября во Львовской области водитель автомобиля "Lada Priora" не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем "DAF", вследствие ДТП погибли 2 человека.