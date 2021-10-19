Подольско-Воскресенский мост планируют открыть к Новому году, - Густелев

В составе строительства мостового перехода в его основных конструкциях учтено 3 станции будущей четвёртой линии метрополитена.

Подольско-Воскресенский мост планируют открыть к Новому году, - Густелев
Фото: wikipedia.org

Сообщение между правым и левым берегами Киева по новому Подольско-Воскресенскому мосту должно быть открыто до конца года. На мосту через Днепр уже демонтированы временные опоры, в обновленном проекте появились дополнительные заезды на мост с левого берега. Об этом сообщил в интервью изданию LB.ua профильный заместитель Виталия Кличко Александр Густелев.

«Работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе идут в режиме 24/7. Наша задача - до конца года открыть сообщение по мосту между правым и левым берегами Киева. Именно на это направлены наши усилия», - заявил Густелев.

По его словам, на сегодняшний день уже построен металлический мост через Гавань от ул. Набережно-Крещатицкая до Рыбальского полуострова, оборудован съезд с ул. Набережно-Крещатицкая с соответствующими эстакадами на мост, смонтировано 68 вант. Мост через Днепр установлен в проектное (постоянное) положение, временные опоры надводной части уже демонтированы. Кроме того, на Эстакадной части мостоперехода в урочище Горбачиха обустроена бетонная монолитная плита. А на нескольких участках появилось асфальтовое покрытие. В частности, от ул. Набережно-Крещатицкая до арочного моста, на съезде на Набережную-Рыбальскую и в районе моста через Десенку.

Также Густелев рассказал об изменениях в проект Подольско-Воскресенского мостового перехода.

«Проект делали более 5 лет назад. Сейчас его откорректировали с учетом потребностей растущего числа жителей левого берега. В частности, будет построен еще один съезд и заезд на мост с жилого массива Троещина, на ул. Бальзака. Также предусмотрено дальнейшее строительство тоннелей Подольско-Выгуровской линии», - сказал заместитель главы КГГА.

Напомним, в составе строительства мостового перехода в его основных конструкциях учтено 3 станции будущей четвёртой линии метрополитена.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко поставил жесткое требование до конца года открыть автотранспортное сообщение по Подольско-Воскресенскому мосту.

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