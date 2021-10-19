ЗАЗ будет выпускать новый кроссовер “Одесса“

В Сети появилась неофициальная информация о том, что Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) в конце 2022 года начнет выпускать новый кроссовер. Новинка от ЗАЗ будет называться "ЗАЗ Одесса".

Утверждается, что "ЗАЗ Одесса" построят на базе китайского компактного кроссовера Besturn T77, который с 2018 года выпускает FAW Group.

Как сильно будет отличаться украинский кроссовер от своего китайского "родственника" – не известно. Судя по всему, различия между ними будут минимальными. Besturn T77 имеет достаточно современный дизайн с большой решеткой радиатора и светодиодной оптикой. В салоне есть цифровая приборная панель, современная информационно-развлекательная система, двухзонный климат-контроль.

Какой двигатель получит запорожский кроссовер – тоже пока не известно. Под капотом у Besturn T77 находится 1,5 л турбодвигатель мощностью 160 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с роботом.

По слухам, ЗАЗ начнет выпускать новый кроссовер в конце 2022 году. Он будет стоить около 550 тысяч гривен. То есть к бюджетным моделям его сложно будет отнести.

Еще раз подчеркнем, что информация про кроссовер "ЗАЗ Одесса" официально не подтверждена.

Ранее стало известно, что Запорожский автомобилестроительный завод к 2025 году может начать выпускать четыре абсолютно новые модели.