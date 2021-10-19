ЗАЗ будет выпускать новый кроссовер “Одесса“

В Сети появилась неофициальная информация о том, что Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) в конце 2022 года начнет выпускать новый кроссовер. Новинка от ЗАЗ будет называться "ЗАЗ Одесса".

ЗАЗ будет выпускать новый кроссовер “Одесса“

Утверждается, что "ЗАЗ Одесса" построят на базе китайского компактного кроссовера Besturn T77, который с 2018 года выпускает FAW Group.

Как сильно будет отличаться украинский кроссовер от своего китайского "родственника" – не известно. Судя по всему, различия между ними будут минимальными. Besturn T77 имеет достаточно современный дизайн с большой решеткой радиатора и светодиодной оптикой. В салоне есть цифровая приборная панель, современная информационно-развлекательная система, двухзонный климат-контроль.

ЗАЗ будет выпускать новый кроссовер “Одесса“

Какой двигатель получит запорожский кроссовер – тоже пока не известно. Под капотом у Besturn T77 находится 1,5 л турбодвигатель мощностью 160 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с роботом.

По слухам, ЗАЗ начнет выпускать новый кроссовер в конце 2022 году. Он будет стоить около 550 тысяч гривен. То есть к бюджетным моделям его сложно будет отнести.

Еще раз подчеркнем, что информация про кроссовер "ЗАЗ Одесса" официально не подтверждена.

ЗАЗ будет выпускать новый кроссовер “Одесса“

Ранее стало известно, что Запорожский автомобилестроительный завод к 2025 году может начать выпускать четыре абсолютно новые модели.


Максимов Віталій, Тудей

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