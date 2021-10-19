COVID-19: "Укрзализныця" хочет развернуть пункты тестирования пассажиров на вокзалах
Компания уже обратилась в более 20 лабораторий с предложением организовать тест-пункты на крупнейших вокзалах.
АО "Укрзализныця" объявляет конкурс среди лабораторий на развертывание пунктов тестирования на коронавирус на крупнейших железнодорожных вокзалах страны.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"С целью обеспечения проведения экспресс-диагностики пассажиров перед отправлением поездов АО "Укрзализныця" обратилась к более чем 20 украинским лабораториям с предложением организовать тест-пункты на крупнейших вокзалах страны", - отмечается в сообщении.
В компании уточнили: среди предложений, которые поступят, "Укрзализныця" выберет лаборатории, которые предложат самую низкую цену за проведение тестирования.
Напомним, накануне глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцьий заверил, что парламент планирует рассмотреть остановление о введении ограничений на посещение парламента для невакцинированных лиц.