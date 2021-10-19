На подъезде к заповеднику Аскания Нова отремонтировали трассу

Ремонтом был охвачен участок протяженностью 22,3 км.

В рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» отремонтирована дорога на подъезде к биосферному заповеднику Аскания-Нова, которая является частью трассы Р-47 Херсон - Новая Каховка - Геническ, км 0 +000 - км 22 + 300. Об этом сообщила Херсонская ОГА.

Ремонтом был охвачен участок протяженностью 22,3 км.

Подрядная компания выполнила на дороге холодное фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия, стабилизировала грунтовую основу земляного полотна с применением геотекстильного материала, ликвидировала просадки покрытия.

Также подрядчики обустроили выравнивающий слой основания дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси ЩПТ-20, обработанной цементом, средней толщиной 15 см, а также выравнивающий слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см. Кроме этого, дорожники положили 5-сантиметровый верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-15.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что по программе «Большая стройка» планируется восстановить и построить 6 500 км автодорог до конца этого года.

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