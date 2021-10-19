В Чехии сократят производство авто из-за отсутствия чипов. Skoda останавливает заводы

Чехию также коснулся кризис автопроизводства. Из-за отсутствия чипов в этом году в стране сократят выпуск машин, а заводы будут останавливать. Об этом сообщает Novinky.

В Чехии сократят производство авто из-за отсутствия чипов. Skoda останавливает заводы
Фото: Pixabay

Чешские автопроизводители в 2021 не выпустят более 250 тыс машин и потеряют, вместе с поставщиками, 200 млрд крон.

Уже на следующей неделе остановится, за некоторыми исключениями, производство на заводах Skoda. Основная причина — нехватка чипов.

Почему не хватает чипов

Согласно отчету IHS Markit, в первом полугодии нехватка чипов произошла из-за сбоя цепочек поставок из Техаса, где экстремальные морозы вызвали перебои с электричеством, из-за чего производители приостановили производство, и Японии, где произошел пожар на заводе. Затем проблемы возникли из-за закрытых на карантин предприятий в Малайзии, на которые приходится 13% мировых поставок полупроводников.

Ожидается, что кризис полупроводников продлится до 2023 года. В этом мнении сошлись лидеры автопрома Volkswagen и Mercedes-Benz. Их подержал Rohm Co — поставщик микрочипов для Toyota.

Кризис в Чехии

Значительное сокращение производства в Skoda также повлияет на ряд других компаний, связанных с автомобильной промышленностью. Это касается десятков компаний-поставщиков и субподрядчиков, которые производят различные компоненты — от пластиковых деталей до чехлов на сиденья. Кризис коснется десятков тысяч людей, только в Skoda работает почти 40 тыс рабочих.

В правительстве Чехии готовятся к расширению программы поддержки бизнеса. Государство будет покрывать 60% зарплаты работников, чтобы не дошло до увольнений.

На сколько сократилось производство

За первые три квартала в Чехии было произведено более 831 тыс легковых автомобилей, что лишь на 2,9% больше, чем за такой же период коронавирусного года, когда производство весной было полностью остановлено в течение месяца.

Если сравнивать с докризисным 2019 годом, то производство сократилось на 22%. В 2018 и 2019 годах Skoda произвела более 1,2 млн машин.

Продажи легковых автомобилей в ЕС также сократились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в 2021 было продано более 718 тыс автомобилей. Это наименьший показатель с сентября 1995 года.

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