В Украине тестируют электрический Гелендваген

В Киеве заметили тестовый прототип электрического внедорожника Mercedes EQG, сообщает kiev.cars в Instagram. Продажи электрического Гелендвагена начнутся в 2022 или 2023 году.

В Украине тестируют электрический Гелендваген

Mercedes EQG, который привезли в Украину, очень похож на концепт, который показали в сентябре текущего года на автосалоне в Мюнхене.

Судя по всему, это один из тестовых прототипов, который привезли в Украину для дорожных испытаний или рекламы. К сожалению, официально об этом ничего не известно.

Электрический Гелендваген получит, как и стандартная версия, рамную конструкцию, но ее адаптируют под электропривод. У него будет два электромотора (по одному на каждую ось) и очень емкая батарея. Запас хода составит около 500 км. Но официально эта информация еще не подтверждена.

В Украине тестируют электрический Гелендваген

У электрического Гелендвагена будет узнаваемый квадратный дизайн. Вместо решетки радиатора - черная лицевая панель.

Напомним, ранее стало известно, что Mercedes тестирует особую версию Mercedes-Benz G-Class. Это Mercedes-Benz G-Class 4x4 Squared нового поколения.


Максимов Віталій, Тудей

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