Шпионы показали новый кроссовер Volkswagen

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов в Нюрбургринге новый кроссовер Volkswagen ID.5 GTX. Его продажи начнутся уже в ближайшее время.

Концепт VW ID.5 GTX официально показали в сентябре текущего года во время автосалона в Мюнхене. Теперь немецкий автогигант тестирует серийную версию этого кроссовера.

Судя по шпионским фотографиям, серийный ID.5 GTX не будет сильно отличаться от своего концепта. У него светодиодные фары, большие колеса, стильное лобовое стекло, задний спойлер и тонкие задние фонари.

Технические характеристики этого кроссовера пока еще не известны. Мы знаем, что он получит полный привод, два электромотора и литий-ионную батарею, которая обеспечит большой запас хода.

По слухам, у ID.5 GTX будет такая же электрическая силовая установка, как у ID.4 GTX. Напомним, что ID.4 GTX до 100 км/ч разгоняется за 6,2 секунды при максимальной скорости 180 км/ч.

Продажи VW ID.5 GTX начнутся в 2022 году. Цены на него пока еще не объявлены.

Напомним, ранее стало известно, что Volkswagen начал выпускать новый кроссовер Volkswagen Taigun. Он в базовой комплектации стоит примерно от 13 000 долларов.