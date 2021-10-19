Украинским водителям напомнили о штрафе за непристегнутый ремень безопасности: сколько придётся заплатить

Патрульная полиция напомнила водителям и пассажирам автомобилей о штрафе за непристегнутый ремень безопасности и отметила, что ремень безопасности спасает жизни, передаёт sud.ua .

Использование ремней безопасности является обязательным для водителя и всех пассажиров, в том числе тех, которые находятся на заднем сиденье. Игнорирование этого правила в разы увеличивает риски смертности и травматизма в результате ДТП.

В соответствии с ч. 5 ст. 121 КУоАП за нарушение правил пользования ремнями безопасности, напоминают в полиции, предусмотрен штраф – 510 грн.