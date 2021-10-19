На границе Украины образовались очереди из евроблях

По данным ТСН, на границе Польши и Украины из-за праздников образовались огромные очереди из автомобилей на иностранной регистрации. Они ждут, когда наступит их очередь на растаможку.

Государственная фискальная служба с задержкой проводит налоговые платежи, которые вносят владельцы автомобилей на иностранной регистрации. Из-за выходных дней работа ГФС была практически парализована. В результате владельцам евроблях пришлось несколько дней ждать на границе растаможки.

Сейчас таможенники и налоговики уже работают в нормальном режиме, поэтому очередь стала меньше.

Напомним, что 10 ноября 2021 года в Украине закончится льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации, котрый ввели 15 июня. После этого правоохранители начнут активно искать и штрафовать владельцев евроблях, если нарушены сроки ввоза. Сумма штрафа в таком случае составит 170 000 гривен.