Под Киевом полицейский избил водителя: что ему грозит

Правоохранители сообщили о подозрении инспектору тактико-оперативного реагирования патрульной полиции Белой Церкви, который избил водителя. Об этом проинформировала пресс-служба ГБР.

По данным досудебного следствия, ночью 10 октября в Белой Церкви полицейские остановили автомобиль, водитель которого проехал на красный свет светофора.

Полицейские решили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения и, не проведя соответствующего теста, начали составлять протокол. В этот момент расстроенный водитель ударил рукой по заднему окну полицейского автомобиля. После этого полицейские начали бить водителя руками и ногами по голове и туловищу, надели на него наручники.

Водитель обратился с заявлением об избиении в Государственное бюро расследований.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины (Превышении власти и служебных полномочий, которые сопровождались насилием). Максимальное наказание по этой статье - 8 лет. Досудебное следствие продолжается. Выясняются все обстоятельства этого происшествия.

Напомним, ранее мы рассказали, какие главные ошибки совершают водители, когда их останавливают полицейские.