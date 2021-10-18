Skoda откажется от компактного универсала

Skoda не будет выпускать Skoda Fabia нового поколения в кузове универсал, как ожидалось ранее. Причина заключается в ужесточении норм выбросов автомобилями СО2, что заставляет чешского автогиганта отказаться от некоторых моделей с ДВС быстрее, чем планировалось.

Ожидалось, что новая Skoda Fabia Combi появится в конце 2022 года. Однако, нового поколения у этого компактного универсала не будет.

Чешские СМИ утверждают, что главная причина такого решения заключается в том, что в Европе постоянно ужесточают экологические нормы (введение стандарта Евро-7). Поэтому автопроизводителям, в том числе компании Skoda, приходится соответствовать этим требованиям.

Еще одна причина заключается в падении спроса на Старом Континенте на компактные универсалы. В Европе традиционно хорошо продаются универсалы, но из-за кроссоверов ситуация меняется.

Skoda планирует к 2025 году разработать и выпустить на рынок четыре абсолютно новых электромобиля. На их разработку понадобиться много денег, поэтому чешский автогигант своевременно расставляет приоритеты.

Напомним, ранее блогер разобрал кроссовер Skoda Karoq и показал, что внутри.