В Ужгородском районе полностью восстановили международную трассу М-25

Подрядчик при ремонте провел усиление основания, регенерацию дорожного покрытия, а также уложил два слоя асфальтобетона.

В Закарпатской области в ходе реализации программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» завершилось восстановление дороги М-25 Соломоново - Чоп - Великая Добронь - Косино (пункт пропуска) - Яноши в пределах Ужгородского района.

Об этом в Facebook сообщил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, продемонстрировав также фото до и после ремонта.

«Раньше от Соломоново в Великой Доброни было немало ям и выбоин, что создавало дискомфорт для водителей, влияло на состояние автомобилей, создавало опасные аварийные ситуации, усложняло передвижение между населенными пунктами и портило привлекательность нашего края», - написал глава области после окончания ремонта.

По данным ОГА, на всей протяженности маршрута подрядчик при ремонте провел усиление основания, регенерацию дорожного покрытия, а также уложил два слоя асфальтобетона. Все сопутствующие работы также были проведены в полном объеме.

На этом восстановление трассы М-25 не завершилось. Сейчас ремонт продолжается уже в Береговском районе.

Напомним, всего в ходе «Большой стройки» Владимира Зеленского в 2021 году планируется построить и отремонтировать 4500 км дорог государственного значения и 2000 км - местного.

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