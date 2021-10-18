В Ровно нетрезвые братья-близнецы пытались угнать маршрутку с пассажирами

На место происшествия выезжало семь экипажей полиции и спецподразделение ТОР.

В Ровно нетрезвые братья-близнецы пытались угнать маршрутку с пассажирами

Около 20:00 17 октября на автовокзале в Ровно произошла драка. Предварительно известно, что ее причиной стала кража телефона. Впоследствии злоумышленники попытались угнать маршрутку, в которой находились пассажиры, но им помешали полицейские.

Как сообщают ровенские СМИ, на место происшествия выезжало семь экипажей полиции и спецподразделение ТОР.

Когда вечером в воскресенье в патрульных была пересменка, они получили сообщение о том, что одного из мужчин ограбили на автовокзале.

"В трубке слышались крики. Неизвестные отобрали у мужчины куртку, в которой был мобильный телефон, 100 евро и 600 гривен. Когда патрульные прибыли на автовокзал, там уже дрались между собой мужчины. Их было восемь. Одному из хулиганов полицейские попытались одеть наручники. В этот момент подбежал неизвестный и ударил ногой патрульного", - пишет Ровно вечернее.

Злоумышленника поймали. Им оказался 23-летний брат-близнец человека, на которого патрульный надевал наручники.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Ровенской Оксаны Юрченко, сначала конфликт возник из-за того, что несколько нетрезвых мужчин попытались сесть в маршрутку "Ровно-Корец". Пассажиры были против. Пока водитель маршрутки продавал билеты, один из пьяных братьев-близнецов сел за руль и попытался уехать с вокзала. Его остановили.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Участников конфликта доставили в управление полиции.

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