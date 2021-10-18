Renault снимет с конвейера один из популярных кроссоверов

Компания Renault в рамках стратегии реновации приняла решение снять с конвейера кроссовер Renault Koleos. Вместо него европейцам предложат новый паркетник, но уже с гибридной силовой установкой или даже с полностью электрической силовой установкой.

Koleos выпускают с 2016 года. Ожидалось, что он станет популярен среди семей, так как у него три ряда сидений и просторный салон. Однако, европейский рынок он, похоже, покорить не смог. Летом прошлого года эту модель прекратили, например, продавать в Великобритании. Полностью ее снимут с конвейера примерно в середине 2023 года.

Сейчас в линейку двигателей этого кроссовера входят два силовых агрегата. Это дизельный турбомотор мощностью 150 л.с. и 2,0 л дизель мощностью 190 л.с. Коробка передач – вариатор. Привод – передний или полный, в зависимости от двигателя.

В ближайшие 2-3 года компания Renault перестанет выпускать сразу несколько своих моделей. Среди них, например, будут также Talisman, Espace и Sc?nic.

К 2025 году Renault планирует выпустить 14 совершенно новых моделей. Все они будут в той или иной степени электрифицированы.

Напомним, ранее в Сети показали кроссовер, который заменит Renault Kadjar.