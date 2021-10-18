В этом году Чехия выпустит на 250 000 меньше машин из-за дефицита чипов

Чехия является одной из крупнейших производственных площадок для автогигантов из ЕС и Азии. Тем не менее по итогам текущего года ожидается серьёзный спад производства. По данным Auto Industry Association (AutoSAP), из-за глобального дефицита чипов продажи в автомобильном секторе в 2021 году сократятся здесь на $9,14 млрд в сравнении с ожидавшимися показателями.

В этом году Чехия выпустит на 250 000 меньше машин из-за дефицита чипов

reuters.com

Как сообщают в AutoSAP, производство пассажирских автомобилей уменьшилось только в сентябре на 53,1 % в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года — до 56 157 автомобилей. Сообщается, что масштабы дефицита чипов превысят показатели времён остановки производств из-за пандемии в прошлом году. Ассоциация призвала правительство реактивировать программу помощи, введённой в действие в 2020 году для компенсации выплат бездействовавшим в периоды «локдаунов» рабочим.

При этом в AutoSAP отмечают, что производство в период с января по сентябрь выросло на 2,9 % до 831 653 машин, но ещё в августе на производство стали влиять внешние факторы вроде нехватки чипов, а сентябрьские показатели только подтверждают негативный тренд.

Самым крупным автопроизводителем в стране является принадлежащая Volkswagen компания Skoda Auto. Её представители уже заявили, что значительно ограничат или совсем остановят производство на чешских заводах уже с этой недели, возможно — до конца года.

Автопромышленность — один из столпов чешской экономики, в этом секторе работает порядка 180 000 человек, на него приходится четверть всех объёмов промышленного производства. $5,48 млрд доходов будет потеряно автопроизводителями, а ещё около $3,66 млрд — поставщиками запчастей, в целом это составит порядка 3,3 % ожидаемого годового ВВП.

Помимо Skoda Auto, сборочные заводы в стране имеют, например, Hyundai (меньше всего пострадавшая от дефицита) и Toyota.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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