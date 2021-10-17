Bosch China: дефицит чипов для автомобилей может сохраниться до конца 2022 года

По словам одного из топ-менеджеров подразделения Bosch China Investment, существенное сокращение поставок полупроводниковой продукции для автопроизводителей, вероятно, захватит весь 2022 год. Хотя в ближайшей перспективе дефицит может стать не таким серьёзным, как это было минувшим летом.

Источник: bloomberg.com

Заявление сделал вице-президент филиала Bosch China Цзян Цзянь (Jiang Jian) в ходе отраслевого мероприятия China Auto Supply Chain Conference. По его словам, в июле текущего года производители чипов смогли удовлетворить лишь примерно 20 % клиентских заказов — ситуация несколько выправилась в августе, хотя и тогда более половины спроса так и не удалось покрыть.

Влияние дефицита, по мнению топ-менеджера компании, будет ощущаться на протяжении всего будущего года, при этом разрыв между спросом и предложением, вероятно, сократится на 20 % по сравнению с уровнями, которые наблюдались в начале этого года.

Глобальный дефицит полупроводниковых компонентов, который наблюдается уже почти 12 месяцев, может привести к сокращению производства автомобилей в Китае на целых 2 млн единиц в этом году — в этом уверен представитель Китайской федерации машиностроения (China Machinery Industry Federation). Впрочем, шанхайскому заводу Tesla это не помешало выполнить план. А вот другим автопроизводителям приходится туго — даже японская Toyota в ноябре сократит производство на 15 %.



