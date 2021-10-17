На Львовщине легковушка влетела в грузовик, в ДТП погибли два человека

Во Львовской области водитель автомобиля "Lada Priora" не справился с управлением и столкнулся грузовым автомобилем "DAF", в результате ДТП погибли 2 человека.

Об этом сообщили спасатели.

"17 октября в 07:45 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на трассе Львов-Тернополь в с. Ясеновцы Золочевского района, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля "Lada Priora" не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем "DAF", - говорится в сообщении.

На место происшествия было направлено пожарно-спасательное отделение 13-й государственной пожарно-спасательной части г. Золочев.

В результате столкновения водитель и пассажир "Lada Priora" погибли на месте происшествия. Спасатели с помощью электрического разжима деблокировали тела погибших из искореженных конструкций автомобиля.

К ликвидации последствий ДТП привлекли 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители.