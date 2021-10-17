На Днепропетровщине столкнулись маршрутка и "скорая", есть 6 пострадавших

В Днепропетровской области произошло ДТП с участием маршрутки и "скорой", в котором пострадали шесть человек.

Об этом сообщили местные спасатели.

"16 октября в 19:49 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля экстренной медицинской помощи и маршрутного микроавтобуса в поселке Подлужье Верхнеднепровской городской территориальной общины Каменского района", - говорится в сообщении.

Спасатели, что авария произошла на 340-м километре дороги национального значения Н-08.

Междугородный микроавтобус "Volkswagen LT-35" двигался по маршруту "Кременчуг-Днепр" и столкнулся с автомобилем экстренной медицинской помощи "Citroen Jamper".

От удара "Volkswagen" съехал в кювет и перевернулся на бок. На момент столкновения в маршрутке находилось 11 человек, в транспортном средстве медиков находилось 3 работника.

"В результате ДТП пострадали 6 пассажиров маршрутного такси. Трое пострадавших женщин (2000, 1996, 1967 годов рождения) и двух пострадавших мужчин 1983 года рождения госпитализировали в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования. Предварительно, у всех пострадавших травмы легкой степени тяжести (ушибы различных частей тела)", - добавили в ГСЧС.

Еще одна пострадавшая, 21-летняя женщина, от госпитализации отказалась.

Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, во Львовской области водитель автомобиля "Lada Priora" не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем “DAF”, вследствие ДТП погибли 2 человека.