19-летняя украинка погибла в ДТП в Польше

Водитель и другие пассажиры не пострадали.

19-летняя украинка погибла в ДТП в Польше
Фото: gazetalubuska.pl

16 октября в Любушском воеводстве на западе Польше в дорожно-транспортном происшествии погибла 19-летняя гражданка Украины.

Об этом сообщает местное издание Gazeta Lubuska.

ДТП произошло на дороге между населенными пунктами Будзехув и Ясень. Водитель автомобиля Nissan, 31-летний украинец, по невыясненным причинам выехал на встречную полосу движения, съехал в ров и автомобиль перевернулся.

В результате аварии 19-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте, водитель и другие пассажиры не пострадали.

На месте происшествия работали спасатели, медики, полицейские и работники прокуратуры.

Фото: gazetalubuska.pl

Фото: gazetalubuska.pl

Напомним, вечером 29 сентября вблизи населенного пункта Жгув недалеко от Лодзи в центре Польши в автомобильной аварии погибли трое граждан Украины. Еще одна украинка находится в больнице.

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