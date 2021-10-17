19-летняя украинка погибла в ДТП в Польше
Водитель и другие пассажиры не пострадали.
16 октября в Любушском воеводстве на западе Польше в дорожно-транспортном происшествии погибла 19-летняя гражданка Украины.
Об этом сообщает местное издание Gazeta Lubuska.
ДТП произошло на дороге между населенными пунктами Будзехув и Ясень. Водитель автомобиля Nissan, 31-летний украинец, по невыясненным причинам выехал на встречную полосу движения, съехал в ров и автомобиль перевернулся.
В результате аварии 19-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте, водитель и другие пассажиры не пострадали.
На месте происшествия работали спасатели, медики, полицейские и работники прокуратуры.
Напомним, вечером 29 сентября вблизи населенного пункта Жгув недалеко от Лодзи в центре Польши в автомобильной аварии погибли трое граждан Украины. Еще одна украинка находится в больнице.