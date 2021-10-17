19-летняя украинка погибла в ДТП в Польше

Водитель и другие пассажиры не пострадали.

16 октября в Любушском воеводстве на западе Польше в дорожно-транспортном происшествии погибла 19-летняя гражданка Украины.

Об этом сообщает местное издание Gazeta Lubuska.

ДТП произошло на дороге между населенными пунктами Будзехув и Ясень. Водитель автомобиля Nissan, 31-летний украинец, по невыясненным причинам выехал на встречную полосу движения, съехал в ров и автомобиль перевернулся.

В результате аварии 19-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте, водитель и другие пассажиры не пострадали.

На месте происшествия работали спасатели, медики, полицейские и работники прокуратуры.

Фото: gazetalubuska.pl

Фото: gazetalubuska.pl