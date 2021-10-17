В Одессе женщина похитила эвакуатор и устроила ДТП с троллейбусом

По данным полиции, нарушительница с 1 апреля 2021 года числится в розыске как психически больная.

В Одессе женщина похитила эвакуатор и устроила ДТП с троллейбусом
Эвакуатор (архивное фото)
Фото: facebook.com/merkieva

В Одессе женщина, которую ранее ловили на пьяном вождении, похитила эвакуатор и устроила ДТП с троллейбусом.

Об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на полицию.

"36-летняя жительница Винницы Мальвина Г. похитила на улице Академика Филатова эвакуатор Mitsubishi Canter 60, после чего на улице Святослава Рихтера умудрилась «притереться» к троллейбусом. Задержать нарушительницу удалось на Спартаковский", - говорится в сообщении.

По данным полиции, женщина с 1 апреля 2021года числится в розыске как психически больная, которая ушла из дома или спецучреждения органов здравоохранения.

В прошлом она неоднократно привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и семейное насилие.

Напомним, ранее в Киеве отец и сын заказали эвакуатор, чтобы украсть автомобиль.

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