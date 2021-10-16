В 2023 году появится Peugeot 3008 нового поколения

В 2023 году начнутся продажи нового поколения компактного кроссовера Peugeot 3008, сообщают французские СМИ. Это будет уже его третье поколение.

В 2023 году появится Peugeot 3008 нового поколения

В сообщении говорится, что новый Peugeot 3008 получит более спортивный дизайн, чем модель второго поколения. Это уже не будет "чистокровный" кроссовер. В его дизайне будут отчетливо заметны элементы купе. То есть это будет купе-кроссовер, сегмент которых в последнее время стал очень популярен во многих странах.

Кроме того, Peugeot 3008 нового поколения получит современный корпоративный дизайн Peugeot. Это заметнее всего будет видно по передней части автомобиля.

По данным французских СМИ, новый Peugeot 3008 будет немного длинней, чем модель второго поколения. Благодаря этому салон станет просторней. Кстати, в салоне появится новая цифровая приборная панель i-Cockpit. Она будет примерно такой же, как у нового Peugeot 308, который представили совсем недавно.

В 2023 году появится Peugeot 3008 нового поколения

В линейке двигателей дизельных силовых агрегатов больше не будет. Базовым станет 1,2 л бензиновый мотор PureTech с гибридной технологией. Также покупателям предложат две полноценные гибридные версии.

В Украине сейчас Peugeot 3008 в базовой комплектации стоит от 763 700 гривен. Он оснащается 1,5 л дизельным двигателем мощностью 130 л.с., который работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В 2023 году появится Peugeot 3008 нового поколения

Напомним, ранее фотошпионы показали обновленный кроссовер Peugeot 2008.


Максимов Віталій, Тудей

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