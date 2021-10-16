В Киеве пьяный водитель сбил двух пешеходов: один умер, пострадал сценарист Суспильного

Прибор Драгер показал 2.68 промилле содержания алкоголя в организме водителя.

В Киеве водитель грузовика «МАН» совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.

Об этом сообщили столичные полицейские.

Авария произошла на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы.

Как пишет Суспільне, в результате аварии пострадал сценарист телерадиокомпании Александр Зинченко, а его товарищ Александр Шибицкий умер в больнице.

Патрульные полицейские остановили нарушителя на Столичном шоссе. Следователи задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Прибор Драгер показал 2.68 промилле содержания алкоголя в организме водителя.

По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

По согласованию с процессуальными руководителями следователи готовят водителю сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, в селе возле Мукачева автомобиль врезался в эвакуатор и сгорел. В результате аварии погибли четыре человека: патрульный, пограничник и две девушки.

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