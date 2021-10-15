Ford представил обновленный Ford Focus

Ford официально представил обновленный Ford Focus четвертого поколения. Он получил некоторые изменения в дизайне, в салоне, новую 7-ступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением и версию с "мягкой" гибридной силовой установкой.

Ford представил обновленный Ford Focus

В базовой комплектации теперь есть светодиодные передние фары, а за дополнительную оплату можно будет получить адаптивную оптику. Разницу в дизайне комплектаций сделали более заметной, но ST-Line внешне почти не отличается от ST.

В салоне появилась новая информационно-развлекательная система SYNC 4 с 13,2-дюймовым сенсорным дисплеем. Традиционных кнопок и ручек на приборной панели стало заметно меньше. Наверное, некоторым водителям будет их не хватать. Но теперь управление большинством функций сосредоточено на дисплее.

Ford представил обновленный Ford Focus

Стандартным двигателем является трехцилиндровый 1,0 л бензиновый силовой агрегат с турбонаддувом мощностью 125 и 155 л.с., который работает вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач или с новым "автоматом" с двойным сцеплением. В двигателе EcoBoost используется технология "мягкого" гибрида. Есть также дизельные версии.

Продажи обновленного Ford Focus начнутся в ближайшее время, но цены на него еще не объявлены.

Ford представил обновленный Ford Focus

Напомним, в сентябре 2021 года Ford представил обновленный хэтчбек Ford Fiesta.


Максимов Віталій, Тудей

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