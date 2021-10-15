Ford представил обновленный Ford Focus

Ford официально представил обновленный Ford Focus четвертого поколения. Он получил некоторые изменения в дизайне, в салоне, новую 7-ступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением и версию с "мягкой" гибридной силовой установкой.

В базовой комплектации теперь есть светодиодные передние фары, а за дополнительную оплату можно будет получить адаптивную оптику. Разницу в дизайне комплектаций сделали более заметной, но ST-Line внешне почти не отличается от ST.

В салоне появилась новая информационно-развлекательная система SYNC 4 с 13,2-дюймовым сенсорным дисплеем. Традиционных кнопок и ручек на приборной панели стало заметно меньше. Наверное, некоторым водителям будет их не хватать. Но теперь управление большинством функций сосредоточено на дисплее.

Стандартным двигателем является трехцилиндровый 1,0 л бензиновый силовой агрегат с турбонаддувом мощностью 125 и 155 л.с., который работает вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач или с новым "автоматом" с двойным сцеплением. В двигателе EcoBoost используется технология "мягкого" гибрида. Есть также дизельные версии.

Продажи обновленного Ford Focus начнутся в ближайшее время, но цены на него еще не объявлены.

Напомним, в сентябре 2021 года Ford представил обновленный хэтчбек Ford Fiesta.