В селе возле Мукачева автомобиль врезался в эвакуатор и сгорел, четверо погибших

Среди погибших - патрульный, пограничник и две девушки.

Фото: zk.npu.gov.ua

В селе Великие Лучки возле Мукачева утром в пятницу, 15 октября, произошло крупное ДТП.

По информации местной полиции и службы чрезвычайных ситуаций, около четырех часов автомобиль Renault Logan врезался в эвакуатор "ГАЗель", который стоял на обочине и как раз цеплял машину, несколькими часами ранее на этом же месте въехавшую в электроопору.

В результате столкновения Renault загорелся, а все, кто был внутри, погибли.

Фото: zk.dsns.gov.ua
Фото: zk.dsns.gov.ua
Фото: zk.dsns.gov.ua

Позже выяснилось, что за рулем автомобиля находился 21-летний сотрудник патрульной полиции Закарпатской области лейтенант Игорь Марчишак, а одним из его пассажиров был 25-летний пограничник Чопского отряда Юрий Балюк. Вместе с ними в машине находились две девушки, 17 и 18 лет.

Игорь Марчишак
Фото: facebook.com/zakpolice
Игорь Марчишак
Юрий Балюк
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Юрий Балюк

Многочисленные травмы получил и 44-летний водитель эвакуатора. Его госпитализировали в райцентре. Предварительно медики диагностировали у него внутренне-черепную травму и перелом черепа.

По факту аварии открыли производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.

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