В селе возле Мукачева автомобиль врезался в эвакуатор и сгорел, четверо погибших
Среди погибших - патрульный, пограничник и две девушки.
В селе Великие Лучки возле Мукачева утром в пятницу, 15 октября, произошло крупное ДТП.
По информации местной полиции и службы чрезвычайных ситуаций, около четырех часов автомобиль Renault Logan врезался в эвакуатор "ГАЗель", который стоял на обочине и как раз цеплял машину, несколькими часами ранее на этом же месте въехавшую в электроопору.
В результате столкновения Renault загорелся, а все, кто был внутри, погибли.
Позже выяснилось, что за рулем автомобиля находился 21-летний сотрудник патрульной полиции Закарпатской области лейтенант Игорь Марчишак, а одним из его пассажиров был 25-летний пограничник Чопского отряда Юрий Балюк. Вместе с ними в машине находились две девушки, 17 и 18 лет.
Многочисленные травмы получил и 44-летний водитель эвакуатора. Его госпитализировали в райцентре. Предварительно медики диагностировали у него внутренне-черепную травму и перелом черепа.
По факту аварии открыли производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.