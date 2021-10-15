Tesla перенесла выпуск Cybertruck на 2023 год и убрала упоминания пикапа со своего сайта

Собрание акционеров Tesla, которое проходило на этой неделе, не оставило поклонников марки без печальных новостей. Илон Маск (Elon Musk) в очередной раз заявил о переносе сроков начала поставок электрокара Roadster второго поколения и грузовиков Semi. Оба электромобиля начнут выпускаться в массовых количествах только в 2023 году. Схожей судьбы не избежит и пикап Cybertruck, хотя об этом компания не спешит говорить открыто.

Источник изображения: Tesla

В целом, как поясняет Electrek, задуматься о задержке начала массовых поставок Cybertruck позволяет хотя бы изменение содержимого профильного раздела на сайте Tesla. Из него исчезли все характеристики электрического пикапа, описания комплектаций и их цен. Оформить предварительный заказ по-прежнему можно, заплатив $100 в качестве залога, который при отказе от покупки получится вернуть в полном объёме. В качестве ориентировочного срока начала производства Cybertruck по-прежнему значится 2022 год, но в свете сентябрьских откровений Илона Маска становится понятно, что массовое производство будет развёрнуто лишь к концу 2023 года.

Не секрет, что сборку Cybertruck и Tesla Semi компания должна была начать на мощностях строящегося предприятия в Техасе. Вряд ли на сроки начала выпуска этих моделей повлияет само строительство, просто решающим фактором является доступность аккумуляторных ячеек типоразмера 4680 в достаточных количествах. Во всяком случае, грузовик с началом производства задержится именно из-за них.

В случае с пикапом могут накладываться и другие трудности, ведь машина с необычным дизайном должна получить пространственный каркас с панелями из нержавеющей стали и ударопрочные стёкла. По неофициальным данным, желающих приобрести Cybertruck уже нашлось около миллиона человек, и даже такой объём заказов Tesla будет выполнять несколько лет. Скрытые характеристики и цены пикапа на сайте компании могут негласно намекать, что с заказом лучше повременить. К моменту начала производства Cybertruck компании наверняка придётся пересмотреть в сторону увеличения и цены, поэтому они более не упоминаются на официальном сайте.

Добавим, что будущим владельцам модели Tesla Roadster нового поколения пришлось ещё хуже, ведь самые нетерпеливые уже оплатили залог в размере $250 000. Фактически, на момент подготовки данного материала попытка зарезервировать Tesla Roadster на американском сайте компании приводила к появлению сообщения об ошибке.



